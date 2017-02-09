Осужденному в Петербурге наркодилеру потребовалось 8 минут, чтобы сбежать

Полицейские Адмиралтейского района восстановили хронику побега осужденного, которая случилась днем 9 февраля в Ленинском районном суде Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», после того как в 15.30 мск 35-летний Денис Охлопков получил пять лет строгого режима за хранение и транспортировку наркотиков, судебные приставы вывели его из зала суда. Они, по предварительной информации, довели осужденного до комнаты отдыха, где приковали наручниками к батарее. После этого приставы, якобы, ушли пить чай. А уже в 15.38 камеры наружного видеонаблюдения у суда зафиксировали как мужчина спокойно вышел из здания на 13-ой Красноармейской улице.

Помимо дознания Адмиралтейского района, работающего в суде после возбуждения уголовного дела, туда прибыл сотрудник районного следственного отдела ГСУ СК РФ по Петербургу. Его заключения могут обернуться делом о «халатности» в отношении судебных приставов.