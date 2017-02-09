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09.02.2017 20:50

Памятную доску Колчаку закрасили черным

Памятная доска Александру Колчаку, которую суд постановил демонтировать, была закрашена неизвестными в Петроградском районе Петербурга. Это вторая попытка на этой неделе, и третья — с момента ее установки.

Как сообщил «Фонтанке» координатор движения «Белое дело» в Петербурге Олег Шестов, первую попытку неизвестные предприняли в ночь с 6 на 7 февраля, но их спугнули жильцы дома. А вот в ночь на 9 февраля хулиганам удалось нанести черную краску на доску. Предполагается, что вандалы использовали аэрозольный баллончик.

Шестов заявил о готовности обратиться в полицию, а также уверил, что завтра, 10 февраля, будет «отмывать табличку от грязи».

читатель "Фонтанки" Олег

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Доска адмиралу и лидеру Белого движения времён Гражданской войны 12 ноября 2016 года появилась на Большой Зелениной улице силами современного движения «Белое дело». Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».

14 ноября противники установления таблички закрасили ее черной краской, а 23-го на ней появился плакат с упоминанием персонажа романов английской писательницы Джоан Роулинг. «В этом доме жил Волан-де-Морт, патриот, чудотворец», – информировала надпись.

24 января 2017 года Смольнинский районный суд удовлетворил иск виртуального исторического клуба «Суть времени» к Смольному с требованием демонтировать доску. Свое решение судья Татьяна Матусяк мотивировала определением военного суда Забайкальского военного округа, в 1999 году отказавшегося реабилитировать Колчака из-за репрессий в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск, которые в 1918-1920-х годах Колчак проводил в Сибири.

«Белое дело» на следующей неделе планирует подать в городской суд апелляционную жалобу. О намерении обжаловать судебное решение заявляли и в смольнинском комитете по культуре.


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