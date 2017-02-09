«Фонтанка» за 60 секунд — 9 февраля

Ректор академии им.Штиглица Василий Кичеджи и депутат ЗакСа Максим Резник встретились лицом к лицу в студии [Фонтанки.Офис]. Один подписал «письмо ректоров» за передачу Исаакия РПЦ, второй поссорился со спикером ЗакСа, потому что против этой передачи. Утро стремительно переставало быть томным…

А чуть раньше мы написали о том, что ректоры ведущих петербургских вузов, подписавшие коллективное письмо по скорейшей передаче Исаакиевского собора РПЦ, застряли в эпохе СССР 60-70-х годов. Дом горит, козел не видит.

Сага об игровых от Евгения Вышенкова — подробный рассказ о том, как русские милиционер и эфэсбэшник натаскали «индейцев» выносить миллионы долларов из заграничных казино. И на чем схема погорела.

На сайте смольнинского комитета размещена информация о скидках и ссылка на сайт коммерческой компании «Делимобиль». А что такого? Не памперсы же.

Администрация МО «Черная речка» за бюджетные миллионы покупала билеты на уже прошедшие концерты и втридорога платила за музеи. И при этом муниципалы не были идиотами. По крайней мере, до тех пор, пока об этих покупках не стало известно.

Российско-финский товарооборот летает, как тот крокодил — низенько-низенько. Санкции — не тетка.

Петербургские учёные пикетировали Российскую национальную библиотеку в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой и увольнения библиографа Татьяны Шумиловой.

А сама библиограф Татьяна Шумилова накауне рассказала в студии [Фонтанки.Офис] о том, что происходит в РНБ.