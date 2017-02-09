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09.02.2017 20:06

Леноблсуд отменил решение о выдворении северокорейского диссидента

Ленинградский областной суд отменил 9 февраля решение Всеволожского о выдворении из Петербурга беженца из Северной Кореи Цой Мен Бока.

Об этом сообщил в соцсетях адвокат-правозащитник Сергей Голубок. Высшая инстанция не только отменила решение от 31 января, согласно которому диссидента должны были насильно отправить на родину, но и прекратил производство по делу о нарушении миграционного законодательства.

«Беженец уже на свободе в безопасном месте», – сообщил адвокат.

Решение о выдворении 31 января суд должно было вступить в силу 10 февраля. Однако адвокат иностранца Ольга Цейтлина направила в Страсбург специальный запрос, по которому может быть принято исключающее депортацию оперативное решение. И Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес специальное решение, запретив российским властям высылать северокорейца. По мнению юристов, на родине беженца ждала смертная казнь.

Напомним, что Цой Мен Бок более 18 лет назад выехал на работу в расположенный в городе Тында Амурской области трудовой лагерь для граждан КНДР. В 2002 году он бежал из него. Добрался до Ростове-на-Дону, потом до Санкт-Петербурга, где нелегально прожил много лет.


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