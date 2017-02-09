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09.02.2017 20:14
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Чьи мечты сбываются

Более 3,5 миллионов евро «Газпром» заплатит Международной федерации бобслея до 2018 года по спонсорскому контракту. «Фонтанка» вспомнила другие зарубежные спортивные организации, которым активно помогает российский газовый гигант
Чьи мечты сбываются
Петр Кассин/Коммерсантъ

Компания «Газпром» раскрыла подробности спонсорского контракта с Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Согласно опубликованным газовым монополистом материалам, общая сумма соглашения составляет 3 млн 540 тысяч евро. За эти деньги «Газпром» получает статус официального спонсора и возможность размещать свою рекламу на соревнованиях и на других мероприятиях под эгидой федерации. «Фонтанка» решила вспомнить, сколько еще компания вкладывает в зарубежный спорт.

Лига чемпионов

«Газпром» впервые стал официальным спонсором самого престижного клубного турнира Европы по футболу в 2012 году. В 2015 контракт был продлен еще на три года — до конца 2017. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не публикует данные по спонсорским контрактам, поэтому все имеющиеся сведения носят неофициальный характер. Если говорить конкретно о соглашении с «Газпромом», тут мелькают разные цифры: от 43 до 52 миллионов евро в год.

Любопытный факт: в том же году, когда «Газпром» начал сотрудничество с УЕФА (2012), «Зенит» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов, организатором которой является как раз Союз европейских футбольных ассоциаций. Жребий был благосклонен к петербуржцам: в 1/8 им предстояло сыграть со скромной (естественно, по меркам большинства других участников этого раунда) «Бенфикой». Но пройти ее все равно не удалось. В дальнейшем «Зениту» также выпадали довольно легкие соперники как на групповом этапе, так и в плей-офф. По сути единственный раз за это время, когда в одну группу с «Зенитом» попал клуб с приставкой «топ», произошел в сезоне 2012/13, и это был «Милан» (впрочем, в том сезоне клуб Сильвио Берлускони не блистал). В 1/8 в сезоне 2013/14 «Зенит» по жребию играл с дортмундской «Боруссией», в сезоне 2015/16 — опять с «Бенфикой». Но дойти до заветного четвертьфинала так ни разу и не удалось.

Помимо поддержки самой Лиги Чемпионов "Газпром" уже несколько лет организовывает в городах, где проходит ее финал, масштабный детский турнир "Футбол для дружбы". Сколько стоит привезти несколько сотен футболистов и журналистов со всего мира (от Сирии до Бразилии) и поселить их на несколько дней в Милане или Берлине не раскрывается, но представить можно.  

«Шальке-04» (Германия)

Сотрудничество с немецким футбольным клубом началось 9 октября 2006 года, когда стороны подписали спонсорский контракт. За последующие пять с половиной лет «Шальке» получил от «Газпрома» 125 млн евро. В 2011 году сотрудничество было продлено до 30 июня 2017 года. По новым условия немецкая команда получала от российской компании 15 миллионов евро в год. Интересно, что в эмблему «Шальке» вписана легко читаемая буква «G», которая на самом деле обозначает город Гельзенкирхен, но находятся люди, которые считают, что это прямая отсылка к главному спонсору клуба.

На момент прихода «Газпрома» «Шальке» находился в статусе действующего вице-чемпиона Германии. С тех пор повторить этот результат удалось лишь однажды: в сезоне 2009/10. Трижды команда из Гельзенкирхена была третьей, и пять раз — за пределами призовой тройки (самое низкое падение в сезоне 2010/11 — 14 место). Ну и сейчас после 19 туров «Шальке» идет на 12 строчке. Большой удачи сотрудничество с российским газовым монополистом «Шальке» не принесло.

«Црвена звезда» (Сербия)

В 2009 году «Газпромнефть» приобрела 51 процент акций компании «Нефтяная индустрия Сербии», автоматически став крупнейшим инвестором в балканском государстве. Спустя год газовый гигант объявил о сотрудничестве с футбольным клубом «Црвена звезда». Фанаты московского «Спартака» были неприятно удивлены — их клуб-побратим (основные цвета «Црвены звезды» – красно-белые) теперь перешел под влияние по сути их заклятого врага. Это не помешало в 2015 газовому монополисту продлить контракт с сербским клубом еще на три года. По данным СМИ, «Црвена звезда» получает по новому соглашению 5,5 миллионов евро в год. В 2014 году в сербском издании Blic появлялась информация о том, что «Газпром» может полностью купить клуб за 100 миллионов евро, но представители компании вскоре опровергли ее.

«Газпром» пришел в «Црвену звезду» в момент, когда клуб находился в кризисе. Красно-белые впервые с 1999 года заняли в национальном чемпионате место ниже второго, а именно — третье. После этого они уже до такого не опускались, но и завоевать титул, обойдя «Партизан», удалось не сразу (четыре раза подряд становились вице-чемпионами). В сезоне 2013/14 долгожданное событие произошло и «Црвена звезда» выиграла чемпионат Сербии впервые с 2007 года. Далее было опять второе место и в 2016 году — снова чемпионство. Сейчас все идет к тому, что им удастся повторить свой успех: отставание «Партизана» на данный момент составляет 6 очков.

«Кайрат» (Казахстан)

В 2011 году казахстанская компания «КазРосГаз», 50% акций которой принадлежит «Газпрому», приобрела 70% акций футбольного клуба «Кайрат», в один момент сделав его одним из самых богатых в стране. Объем денежных вливаний неизвестен, но по данным местных СМИ бюджет «Кайрата» в конце 2015 года составлял 11 миллионов евро. С 2015 по 2016 там играл бывший капитан «Зенита» Антолий Тимощук. В 2016 к нему присоединился Андрей Аршавин. Тимощук в ноябре 2016 команду покинул, а Аршавин играет до сих пор, несмотря на неспокойные времена. В 2016 году «КазРосГаз» решил свести свое участие в этом проекте к минимуму. Начались задержки зарплаты. Клуб оказался на грани банкротства. Ситуация постепенно выправилась, но от своей идеи избавиться от «Кайрата» компания не отказалась, пишут казахстанские СМИ.

Добиться звания победителя национального чемпионата «Кайрату» под крылом «КазРосГаза» так и не удалось. Только в 2013 клубу удалось забраться на пьедестал, заняв третье место. Тот же результат был и на следующий год. Затем два сезона подряд (2015, 2016) клуб из Алма-Аты становился вице-чемпионом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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