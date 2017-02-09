Смешанная эстафета на ЧМ по биатлону завершилась для россиян медалью и скандалом

Российские биатлонисты прервали серию из 16 гонок подряд без медалей на чемпионатах мира. Сегодня, 9 февраля, отечественная команда в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Александра Логинова и Антона Шипулина выиграла бронзовые награды в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Однако гонка запомнилась не только этим, но еще и скандальным поведением Мартена Фуркада из французской сборной, ставшей второй. Началось с того, что Фуркад сбил россиянина Александра Логинова на финише третьего этапа эстафеты. Уже по окончании гонки он демонстративно ушел с церемонии награждения сразу после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России. Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.

Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 февраля 2017 г.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал француза за этот поступок свиньей в прямом эфире «Матч ТВ». В свою очередь Логинов и Шипулин чуть ранее отказались пожимать Фуркаду руку.

Победила в эстафете сборная Германии.