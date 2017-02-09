В отношении оппозиционера Гальперина возбудили административное дело

В отношении оппозиционного активиста Марка Гальперина было возбуждено административное дело, заявила 9 февраля его адвокат Ксения Костромина, передает РИА «Новости».

В квартире Гальперина был проведен обыск 7 февраля, после чего Гальперина допросили в качестве свидетеля и отпустили под подписку о неразглашении. Следователь не пояснил адвокату, по какой статье было возбуждено дело, по которому был допрошен Гальперин.

«Как мне известно со слов самого Марка Гальперина, полиция возбудила в его отношении дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП России) по вчерашним событиям», — сообщила она.