За реконструкцию Гореловского путепровода поспорят «Пилон» и «Трест Гидромонтаж»

Комиссия сегодня вскрыла конверты с заявками претендентов на реконструкцию Гореловского путепровода. Стартовая стоимость работ составляет 899,4 млн рублей.

За контракт поспорят «Пилон» и АО «Трест Гидромонтаж». Первый снизил цену до 889,9 млн рублей, второй — до 879,6 млн рублей. Рассмотрение и оценка заявок назначены на 16 февраля. Реконструкция Гореловского путепровода является первым этапом более масштабного проекта: «Реконструкция автодороги М-11 "Нарва" от ж.-д. станции Лигово до г. Красное село в административных границах Санкт-Петербурга».

В первый раз извещение о проведении конкурса Дирекция транспортного строительства разместила еще 11 ноября, однако затем в конкурсную документацию неоднократно вносились изменения, так что конверты вскрыли только сейчас.

Тем не менее на заявленных сроках выполнения работ это пока не сказалось: они должны быть завершены позднее 1 августа 2019 года, рабочую документацию необходимо разработать до 15 декабря года текущего.

Ранее kvadrat.ru писал о том, что Гореловский путепровод планируется полностью снести и построить новый виадук в три раза шире и с двумя декоративными «маяками». При этом будет сокращена длина моста: если сейчас она составляет 76 метров, то сделают 50. Во время реконструкции движение машин перекрываться не будет. Этого удастся добиться за счет того, что сначала построят треть нового путепровода шириной девять метров (две полосы) рядом, а затем — две трети на месте существующего.