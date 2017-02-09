Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что не знает Владислава Москалева, представившегося соавтором проекта и заявившего о коррупционном характере финансирования съемок картины, передает RNS.

«Для съемок фильма привлекалось финансирование Фонда кино, Газпромбанка, все зафиксировано в документах. Какой-то самодеятельности, а уж тем более коррупционной схемы, — я лично о таком не знаю», — сказал он.

По словам Москалева, в коррупционных схемах финансирования фильма также принимал участие юморист Владимир Винокур. Сообщается, что в Театре пародий Винокура не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее в РПЦ заявили, что угрозы и экстремистские заявления о «Матильде» не имеют отношения к Церкви.