Еще
19:22 09.02.2017
Пришлите свою новость!
19:12
За реконструкцию Гореловского путепровода поспорят «Пилон» и «Трест Гидромонтаж»
19:06
Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»
18:56
Пропавшего 5 лет назад канадца, прошедшего через 10 стран, нашли в джунглях Амазонки
18:54
Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста
18:46
Прокуратура прикрыла кальянную в центре Петербурга
18:36
Четверо бойцов "Сомали" признались в покушении на Гиви
18:32
После приговора из Ленинского районного суда сбежал осужденный
18:26
Минкульт отказался поддержать введение Дня патриотизма
18:19
В Анкаре заявили о гибели троих турецких военных при ударе российских ВКС
18:13
Муниципалы «Черной речки» платят за вход в бесплатные музеи
18:07
Мошенники в Финляндии "нагрели" Российское государство на миллионы евро
18:03
ЦБ обеспечит всех российских пенсионеров картами «Мир» к июлю 2020 года
18:01
Роскомнадзор заблокировал публикацию из-за хентая в юзерпике
18:00
В музее Попова пройдет благотворительный бал для детдомовцев
17:40
«Коммерсантъ» уволил всю редакцию Ъ-Lifestyle
17:34
Соавтор «Матильды» рассказал о финансировании фильма через офшоры по указанию из Кремля
17:27
В 2016 году россияне потратили на новые машины почти 1,8 трлн рублей
17:20
Мэр Екатеринбурга заявил о росте числа побоев после декриминализации
17:12
ФССП: От имени приставов россиянам рассылают вирус
17:10
Завершено строительство нового музея Октябрьской железной дороги
17:09
В Турции женщина умерла после МРТ из-за аллергии
17:08
Смерть мигранта в камере обернулась для полиции Пушкина уголовным делом
17:00
КС отклонил жалобу лишённого полномочий депутата Шлосберга
16:53
Россия посчитала вбросом доклад о массовых казнях в сирийской тюрьме
16:45
КС огласит решение по делу Дадина 10 февраля
16:40
Контракт ЗакСа на перевозку депутатов за 439 млн проверит УФАС
16:34
Прокуратура ищет, кто отравил рыбу в Кузьминке
16:32
В Госдуме не поддержали законопроект о раздаче санкционных продуктов бедным
16:30
Петербуржцы в феврале заплатят за «коммуналку» на 4% больше
16:16
Россия опровергла данные о нанесении в Сирии ударов комплексами «Точка-У»
16:08
Россия отменила инспекцию белорусских предприятий из-за опасений провокаций
15:58
"Лев Толстой" изменит расписание с переходом на летнее время
15:47
Мэрия Парижа предложила окружить Эйфелеву башню стеклянной стеной
15:41
Китайские туристы атаковали гидов из-за отсутствия северного сияния
15:35
В Петербурге прокуратура требует закрыть интернет-аптеку
15:25
В Ленобласти ночной мороз и утренний туман
15:22
Комитет Госдумы поддержал запрет на порошкообразный алкоголь
15:18
Эксперты: Стоимость жилья в городах-миллионниках падает
15:14
Мертвого мужчину нашли после пожара на Малой Охте
15:04
Служба безопасности «Роснефти» совместно с ФСБ и МВД помешала активистам разбросать листовки про зарплату Сечина
14:57
Суд не нашел ущерба «Стройтресту» в выступлении экс-депутата Захаренковой
14:53
Минюст предложил ограничить срок поиска неплательщиков алиментов
14:47
Борис Джонсон отказался от американского гражданства
14:45
Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой
14:35
Во «ВКонтакте» сменился глава
14:30
В Кремле призвали проверить достоверность информации об идее учредить День патриотизма
14:24
Набиуллина: Экономика России выйдет в зону роста в 2017 году
14:23
В Исаакий вернули апостола Петра
14:09
Кирилл Серебренников снимет фильм о молодости Цоя
14:03
Эксперты: Стоимость жилья в городах-миллионниках падает
13:57
Финская таможня изъяла у пассажира из России средства по уходу за лицом
13:54
Петербурженка погибла при пожаре в подъезде на Ленинском
13:44
Поднять легкую промышленность в Петербурге помогут заключенные, военные заводы и турки
13:37
Петербурженка расплатилась с многочисленными долгами ради любимой машины
13:32
Петербуржец получил 14 лет за изнасилование 13-летней дочери
13:28
На «Парке Победы» ограничат вход из-за ремонта эскалатора
13:24
Во Франции произошел взрыв на АЭС
13:17
В ЦБ задумались о выдаче банковской тайны правоохранительным органам
13:07
Кремль отверг возможность сделки с Вашингтоном по Украине
13:00
Правительство предложило Думе повысить штраф за отказ пропустить пешехода
12:50
Выселенная судом из квартиры петербурженка уехала вместе с железной дверью
12:48
Двоих петербуржцев приговорили к пожизненному за убийство четверых с поджогом
12:43
Петербуржец забыл дома телефон и нарвался на автоподставщиков
12:42
В Кингисеппе нашли новый «полигон Красный Бор»
12:33
Бывшего адъютанта главкома сухопутных войск посадили на 13 лет за мошенничество
12:26
Генконсульство Таджикистана может вскоре открыться в Санкт-Петербурге
12:20
Экс-глава субподрядчика «Метростроя» вернулся в СИЗО
12:11
Банк «Пересвет» подал иск к Альфа-банку на 10,5 млрд рублей
12:05
На захваченном у берегов Нигерии сухогрузе в плену оказались жители Северо-Запада
12:00
Вертолёт Росгвардии выследил «чёрных лесорубов»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.02.2017 19:06

Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что не знает Владислава Москалева, представившегося соавтором проекта и заявившего о коррупционном характере финансирования съемок картины, передает RNS.

«Для съемок фильма привлекалось финансирование Фонда кино, Газпромбанка, все зафиксировано в документах. Какой-то самодеятельности, а уж тем более коррупционной схемы, — я лично о таком не знаю», — сказал он.

По словам Москалева, в коррупционных схемах финансирования фильма также принимал участие юморист Владимир Винокур. Сообщается, что в Театре пародий Винокура не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее в РПЦ заявили, что угрозы и экстремистские заявления о «Матильде» не имеют отношения к Церкви.

Источник: «Газета.Ru»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00

«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03

В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня

Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Учитель опроверг заявления о коррупции на съемках «Матильды»
Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста
Прокуратура прикрыла кальянную в центре Петербурга
ЦБ обеспечит всех российских пенсионеров картами «Мир» к июлю 2020 года
Мэр Екатеринбурга заявил о росте числа побоев после декриминализации
ФССП: От имени приставов россиянам рассылают вирус
В Турции женщина умерла после МРТ из-за аллергии
КС огласит решение по делу Дадина 10 февраля
Минюст предложил ограничить срок поиска неплательщиков алиментов
Финская таможня изъяла у пассажира из России средства по уходу за лицом
Петербургский код удачи не по зубам американским копам
Мы, нижеподписавшиеся
Как «Фонтанка» «Шалтая-Болтая» к Собчак возила
"Это мера устрашения"
«Чистая вода» не прошла через фильтр
Ректорам зачли Исаакий
Матрице известно все. Даже то, что Трамп - холостяк
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Михаил Шац: Почему нельзя провести, прости господи, референдум?
Как строили в 43-м
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Скажет ли Путин свое веское слово по вопросу об Исаакиевском соборе?

Ешь и худей: «ленивая» треска

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Как цирк театру место нагрел

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

Новости компаний
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
Kupibilet.ru
26.01.2017 17:07
Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов
Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний. За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей или 600 евро.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.