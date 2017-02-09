Пропавшего 5 лет назад канадца, прошедшего через 10 стран, нашли в джунглях Амазонки

Гражданин Канады, который пропал без вести в 2012 году, был найден в джунглях Амазонки, пишет Daily Mail 9 февраля.

Семья Антона Пилипа потратила годы на поиски молодого человека, который страдает от шизофрении.

Его впервые заметил бразильский полицейский, обратив внимание на молодого человека с босыми ногами, в грязной одежде и без документов.

Пилип прошел через 10 стран — из Канады в США, Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу, Аргентину и Бразилию — без документов.

По словам молодого человека, у него была миссия добраться до Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе в Аргентине.