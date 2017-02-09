Как Смольный баннером работал

На сайте смольнинского комитета размещена информация о скидках и ссылка на сайт коммерческой компании «Делимобиль». Антимонопольщики рекламой это не считают.

Сервис поминутной аренды авто «Делимобиль» был официально запущен в Петербурге 30 января. Церемонию на площади Островского посетил сам губернатор город Георгий Полтавченко. Градоначальник в ходе выступления порадовался тому, что одна арендная машина по факту может заменить 10 единиц частного транспорта, которые в конкретный день не выйдут на дороги, а значит — не дополнят собой напряженный городской траффик.

Впрочем, и без присутствия Полтавченко очевидно, что власти благоволят новому сервису, как благоволила и московская мэрия. Участники рынка в личных беседах разделяют это мнение, однако не видят в этом проблемы: по их словам, пока что сам по себе рынок настолько разрежен, что места хватит всем. А если «Делимобиль» выбьет льготные условия на платную парковку или стоянку в Пулково, рассчитывать на это же смогут и остальные.

Логика администрации понятна: каршеринг для Санкт-Петербурга является инновационным проектом, почему бы и не поддержать? Другое дело, что нечасто расположение администрации к частной компании принимает настолько очевидные формы. На сайте Комитета указан не только принцип работы сервиса, но и спецпредложения, источники финансирования и размер инвестиций. При этом участие КРТИ никаким образом не отмечается — в отличие, например, от рубрики «развитие велосипедной инфраструктуры». Там прямо говорится, что конкретный проект с конкретным инвестором организовывал, в том числе, комитет. Когда корреспондент редакции позвонил в КРТИ, чтобы выяснить, на каких условиях он тоже мог бы разместить на сайте информацию о собственном ресурсе каршеринга, в канцелярии предложили писать официальный запрос на имя главы ведомства.

В самом «Делимобиле» удивились тому, что информация размещена на сайте КРТИ и подчеркнули, что никаких рекламных и вообще коммерческих соглашений у них с комитетом нет — как нет и особых отношений с администрацией. Это несколько отличается от позиции самого КРТИ: «Компания «Делимобиль» сегодня активно продвигает свои услуги и в частности единственная обратилась в профильный орган власти – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – с просьбой об информационной поддержке. Мы готовы оказывать данную поддержку всем компаниям, которые развивают в Петербурге новые проекты, позитивно влияющие на состояние окружающей среды и дорожную ситуацию, а значит и на качество жизни в мегаполисе».

Да и в части особых отношений — есть о чем поспорить. Еще в рамках ПМЭФ-2016 глава комитета Сергей Харлашкин встречался с президентом холдинга General Invest Винченцо Трани. На этой встрече было, как сказано в официальном сообщении, «достигнуто соглашение о привлечении итальянских и швейцарских инвестиций в инфраструктурные проекты Санкт-Петербурга , а также о возможном запуске крупнейшего в России сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль».

В антимонопольной службе навскидку сообщили, что не считают в данном случае размещение информации рекламой. «На сайте КРТИ размещена информация для граждан о том, что новая услуга появилась в Петербурге, – говорит руководитель пресс-службы ведомства Марина Нериновская. – Подчеркну, что это информация, а не реклама! Единственное, чем можно было бы дополнить этот релиз, так это наименованиями и ссылками на другие компании, которые существуют в городе на рынке оказания каршеринговых услуг». Для того, чтобы УФАС занялось этим в формальном порядке — требуется заявление, и лучше от «обиженных» компаний.

Таких, судя по всему, нет. «Недобросовестно й конкуренцией мы это не считаем, – заявили «Фонтанке» в компании YouDrive. – Но то, что комитет не упомянул каршеринг YouDrive, который также помогает транспортной инфраструктуре города — удивляет».

В Федеральном законе рекламой называется информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что главный инвестор проекта Винценцо Трани возглавляет также Итальянскую федерацию самбо. Гендиректором «Каршеринг Руссия» числится Алексей Градов, а совладельцем – Артур Меликян. Оба работают в аппарате главы Международной федерации самбо Василия Шестакова, бывшего соперника российского президента Владимира Путина по борцовским поединкам. Артур Меликян в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подчеркнул, что Василий Шестаков к их бизнесу отношения не имеет.

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"