Главный раввин Москвы: Надо включать в школьную программу тему холокоста

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил о необходимости активно включать в школьную программу тему холокоста и толерантности, передает РИА «Новости».

По его мнению, также необходимо организовывать поездки школьников в бывшие концлагеря и места массовых расстрелов.

«Надо активно включать в школьную программу тему холокоста, тему толерантности, противодействия расизму и так далее. Обязательно нужно устраивать поездки молодых ребят в концлагеря, на места расстрелов мирных граждан. Когда образовательная система будет построена таким образом, тогда, думаю, это послание дойдет до молодежи», — сказал он.

По мнению Гольдшмидта, молодому поколению сложнее передать необходимость понять, из-за чего произошла трагедия холокоста.

Ранее Пинхас Гольдшмидт выразил огорчение в связи с тем, что депутаты Госдумы не дистанцировались от слов вице-спикера Госдумы Петра Толстого о выходцах из-за черты оседлости.