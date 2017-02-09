Прокуратура прикрыла кальянную в центре Петербурга

Прокуратура через суд добилась временного запрета на работу кальянного клуба в Центральном районе Петербурга. Сроки открытия не уточняются, но одно из условий — нормальная вытяжка.

Как сообщила 9 февраля городская прокуратура на своем сайте, ведомство заинтересовалось работой кальянного клуба в одном из жилых домов в Поварском переулке после обращения недовольных жильцов. Прокуратура Центрального района вместе с контролирующими органами нашла в работе заведения «ИП Коновалов А. Н.» целую коллекцию нарушений. Система вентиляции, например, хотя и не соответствует санитарным нормам, но установлена. Зато гигиенической раковины, маркировок на производственном и уборочном инвентаре, инструкции по мытью посуды и даже вывески в заведении нет.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях и отправила их на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора. Впрочем, административная ответственность «ИП Коновалов А. Н.» не пугает: выписанное после проверок в 2014 – 2015 годах предписание не исполнено, нарушения пожарной безопасности не устранены. Подкрепив это к списку новых нарушений, прокуратура обратилась с иском в суд.

Дзержинский районный суд встал на защиту жильцов дома и постановил деятельность кальянного клуба приостановить, пока заведение не приведут в соответствие санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам.