Четверо бойцов "Сомали" признались в покушении на Гиви

В редакцию «Новой газеты» обратился гражданин России, доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения ДНР «Сомали», которым руководил Михаил Толстых («полковник Гиви»). Как пишет газета 9 февраля, сообщив свой позывной — «Француз», — Мыльцев заявил, что покушение на Толстых, погибшего утром 8 февраля, организовали он и еще трое бойцов «Сомали».

«Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб «смешными». Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви «Сомали». Представители ДНР сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, «Француз» Игорь Мыльцев описывает другую версию событий. Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых якобы отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи в госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции из артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!» – рассказал Мыльцев корреспонденту "Новой".

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.