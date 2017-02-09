После приговора из Ленинского районного суда сбежал осужденный

Осужденный за незаконное хранение и сбыт 28-летний петербуржец сбежал от конвоя в Ленинском районном суде Петербурга 9 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского суда Петербурга, 35-летний Денис Охлопков решением суда был приговорен по статье 228.1, часть 4 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") УК РФ на пять лет реального срока с отбыванием в колонии строгого режима. После этого осужденный был передан в руки конвоя и выведен из зала суда. Как мужчине удалось сбежать, в горсуде не поясняют.

В правоохранительных органах Петербурга «Фонтанке» сообщили, что Охлопкова якобы пристегнули наручниками к спецконструкции, после чего конвой отошел за арестантом. Когда полицейские вернулись, мужчины уже не было на месте.

В Петербурге объявлен план «Перехват».