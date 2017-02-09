Минкульт отказался поддержать введение Дня патриотизма

Министерство культуры назвало «избыточным» учреждение Дня патриотизма. Об этом 9 февраля «Интерфаксу» сообщил заместитель главы министерства Владимир Аристархов.

«По результатам проработки этого вопроса в ведомстве пришли к выводу, что введение данного праздника является избыточным. В связи с этим Министерство культуры РФ эту инициативу не поддерживает», – заявил он.

Аристархов заявил, что в России достаточно праздников, которые помогают воспитать «зрелую личность». В их числе он назвал День Победы, День защитника Отечества, День России и День народного единства.

Ранее 9 февраля в Министерстве культуры сочли «заслуживающим внимания» предложение ввести такой праздник. В ведомстве оговаривались, что необходимо провести общественное обсуждение данного вопроса.

Позднее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать идею ввести День патриотизма, на что он ответил, что «вся эта история не совсем понятна», и предложил уточнить позицию Министерства культуры и у предложившего ввести праздник.

День патриотизма предложил учредить президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Предполагалось, что праздник будет проходить 6 августа, в годовщину введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции стран Запада.