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09.02.2017 18:13

Муниципалы «Черной речки» платят за вход в бесплатные музеи

Администрация МО «Черная речка» за бюджетные миллионы покупает билеты на уже прошедшие концерты и втридорога платит за музеи. Таким образом чиновники обходят законные процедуры и оформляют мероприятия как закупку билетов у единственного поставщика. Об этом говорится в расследовании «Трансперенси-Интернешнл – Россия».

По данным Центра «ТИ-Р», опубликованным 9 февраля, петербургский муниципалитет не первым придумал оформлять контракты на свои праздничные мероприятия как продажу билетов, чтобы не проводить конкурс и сразу привлекать нужного поставщика. Однако результаты проверки праздничных закупок сотрудников впечатлили. Как выяснили в организации, главными поставщиками у «Черной речки» являются танцевальная студия «Монте-Карло» и ООО «Про Сервис».

Так, танцевальная студия в обход конкурса организовала для муниципалов «билеты в прошлое». В декабре 2016 года «Черная речка» за 1,6 миллиона рублей приобрела билеты на спортивно-танцевальный марафон, который студия проводила в январе – мае того же года.

Платный проход в места со свободным входом, судя по отчету Центра «ТИ-Р», для чиновников организует ООО «Про Сервис». «Черная речка» приобретает у этой организации билеты за 600 рублей каждый в Никольский собор, Хоральную синагогу и дацан, вход в которые бесплатный. В городских музеях местная администрация скидки также не добилась. Билет в музей «Домик няни А. С. Пушкина» в контракте оценили в 1150 рублей при цене музея с экскурсионным обслуживанием в 150 рублей. Прогулки по Павловскому парку жителям города обходятся в 100 рублей, а чиновников пускают за 600 рублей. Спортивно-оздоровительные мероприятия также проходят без скидок. Муниципалы купили больше тысячи билетов в бассейн за 400 рублей каждый, тогда как в самом бассейне СДЮСШОР Приморского района на проспекте Королева абонементы продают по цене от 270 до 340 рублей за занятие.

По предположению «Трансперенси-Интернешнл – Россия», пренебрежение стандартными процедурами госзакупок в МО «Черная речка» может быть связано с местоположением и родственными связями: муниципалитет расположен на территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, а заместителем главы «Черной речки» является брат Макарова.

В организации пообещали направить материалы расследования в прокуратуру.

Напомним, в конце января один из жителей муниципалитета «Черная речка» обратился в Следственный комитет с просьбой проверить чиновников на предмет коррупционной составляющей в двойной аренде помещения.


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