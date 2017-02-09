Роскомнадзор заблокировал публикацию из-за хентая в юзерпике

Роскомнадзор ограничил доступ к публикации сообщества Voat из-за того, что на юзерпике группы была изображена девочка, нарисованная в стиле японской порнографии — хентай. Об этом говорится в официальном твиттере ведомства.

До этого СМИ сообщали, что причиной блокировки стал ASCII-арт, который изображал обнаженную девочку, выполненную из символов на клавиатуре. Позже Роскомнадзор опроверг эту информацию, сообщив, что доступ к записи был ограничен из-за непристойного юзерпика.

«Девочка из символов. Или не из символов. Неважно. Даже намеки на детское порно будут безжалостно блокироваться. Поводов для шуток здесь нет», — сообщило надзорное ведомство в твиттере.