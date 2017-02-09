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09.02.2017 18:00

В музее Попова пройдет благотворительный бал для детдомовцев

В Центральном музее связи им. А.С. Попова (Почтамтский переулок, д.4) 11 февраля состоится ежегодный Благотворительный бал для 70 воспитанников детских домов.

Ключевое особенность бала проекта «Полдень» в том, что в нём принимают участники сами воспитанники детских домов. Цель благотворительного бала – дать возможность воспитанникам детских домов, их общение со взрослыми людьми в неформальном пространстве. Общение проходит в игровой форме с элементами высокого бального этикета. Помимо бальной программы, бал раскрывает тему инженерных достижений.

Студенты технических ВУЗов Санкт-Петербурга и волонтеры из проекта «Полдень» при участии Фонда «Надежда по всему миру» проведут для детей увлекательное путешествие в мир технических и инженерных открытий с середины XIX века до ближайшего будущего. Дети смогут услышать истории развития смелых научных проектов, увидеть воплощенные в реальность технические новинки прошлого, настоящего и будущего на экскурсии в музее, и сами почувствуют себя сопричастными к творчеству и развитию научных открытий на специальных мастер-классах.

Одной из важных составляющих любого бала является танцевальная программа. Дети с помощью преподавателей ансамбля старинного танца Vento del Tempo изучали танцы на мастер-классах. Эстетика падеграса, тарантеллы, польки даёт чувство сопричастности к историческим событиям прошлого. Танец даёт возможность почувствовать себя равным взрослому, значимым членом сообщества.

Поддержать детей и поделиться своим искусством приедут учащиеся «Академии танца Бориса Эйфмана». Также дети и гости бала смогут познакомиться с необычным электромузыкальным инструментом под названием терменвокс.

Бал входит в программу социальной адаптации проекта «Полдень». «Полдень» — это трехлетний курс образовательных ролевых игр, созданный для решения социальных проблем детей-сирот и других детей в сложной жизненной ситуации. Проект помогает детям-сиротам приобрести навыки, необходимые для самостоятельной жизни в обществе: ставить задачи, организовывать командную работу, общаться с людьми из мира вне их учреждения и конструктивно решать возникающие проблемы.


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