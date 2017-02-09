«Коммерсантъ» уволил всю редакцию Ъ-Lifestyle

Главный редактор Ъ-Lifestyle Евгений Тихонович сообщил в своем фейсбуке, что руководство издательского дома «Коммерсантъ» приняло решение закрыть онлайн-проект.

«Cегодня руководство ИД «Коммерсантъ» объявило нам о закрытии онлайн-проекта Ъ-Lifestyle, которым я вместе со своими коллегами занимался около 9 месяцев. Вся редакция уволена практическим одним днем (формально 14 февраля), доступы к системам отключены без предупреждения, не работает админка и почта», — написал он.

Евгений Тихонович возглавил проект «Коммерсантъ-Lifestyle» 13 июня 2016 года.