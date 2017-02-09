Торговля России и Финляндии начала оправляться от санкций

В торговых отношениях России и Финляндии после нескольких лет падения наметился рост. При том, что финны все еще не могут заменить долю российского рынка, которую потеряли в результате обмена санкциями.

Прогресс в торговых отношениях России и Финляндии наметился в конце 2016-го. За год, по предварительным данным финской таможни, снижение поставок российских товаров в Финляндию составило всего процент и их объём достиг 5,6 млрд евро. Главной статьей экспорта в Суоми остаются энергоносители, которые составляют 71% всего импорта. Помимо этого, в 2016-м произошло оживление и в других отраслях – лесной и металлургической промышленности, а также выросли поставки электричества в соседнее государство (+34%).

"Во втором полугодии, действительно, наметились темпы повышения российско-финляндского товарооборота. Они очень скромные и незначительные, но они есть, – подтвердил в комментарии "Фонтанке.fi" руководитель торгового представительства РФ в Финляндской Республике Валерий Шлямин. – Например, это видно по поставкам металла, главным образом обработанного никеля, которого с января по ноябрь экспортировали из РФ на 203 млн долларов, а изделий из черных металлов – на 150 млн долларов. Электроэнергии также было поставлено на 32% больше, чем в прошлом году. Рост заметен и в экспорте из РФ автомобильных шин, который во многом связан с заводом Nokian Tyres во Всеволожске. Они увеличили продажи в Финляндию на 9,5% (на 86 млн долларов) в период с января по ноябрь. Продажа пиломатериалов выросла на 18%. В натуральных показателях в 2016-м был импортирован тот же самый объем российской нефти, хотя заметен небольшой рост по нефтепродуктам".

В то же самое время на треть упали поставки российского газа в Суоми. Шлямин связывает это с намерением финнов избавиться от энергозависимости, а также с теплыми зимами.

В уходящем году замедлилось и рекордное снижение финского импорта в Россию, после 43-процентного обвала в 2015-м. По данным на январь – ноябрь 2016-го, показатели экспорта упали всего на 6%, до 2,7 млрд евро. При этом снижение заметно практически по всем экспортным статьям, кроме нефтепродуктов (+1%) и оборудования (+6%). Самый большой спад показала химическая промышленность (-24%).

Финнам до сих пор трудно заменить Россию рынками других стран после обмена санкцями между ЕС и РФ. "Попытки [восстановить] выпадающие объемы, партнеров, заменить российский рынок на иные рынки далеко не всегда результативны. Замена рынков – это вещь болезненная", – замечает торговый представитель РФ. При этом, по словам Шлямина, санкции негативно влияют и на атмосферу российско-финского бизнеса. "Санкции нанесли ущерб не только материальный, но и моральный. Любые санкции отравляют атмосферу бизнеса. Они возрождают мифологию времен холодной войны, и ничего хорошего в этом нет", – считает торговый представитель.

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