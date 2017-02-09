Соавтор «Матильды» рассказал о финансировании фильма через офшоры по указанию из Кремля

Фильм Алексея Учителя «Матильда» об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента. Об этом рассказал соавтор фильма Владислав Москалев в интервью The Insider.

По словам Москалева, о финансировании фильма он и глава «Фонда в поддержку культуры и искусства» Владимир Винокур договаривались с Владимиром Кожиным, который на тот момент занимал должность управляющего делами президента.

«Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду “десять”. После этого “Газпромбанк” загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (100%-ная дочка “Газпромбанка” на Кипре) в свою очередь перевел $10 млн на кино», – рассказал Москалев.

Еще $10 млн, по его словам, на счет фонда Винокура перевел лично президент «Газпромбанка» Андрей Акимов.

«Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но при прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны – но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», – сказал соавтор фильма.

Он пояснил, что схемы с офшорами нужны были в связи с тем, что если бы банк выдал кредит через офис в Москве, то его, возможно, пришлось бы возвращать.

За помощь в организации проекта «Матильда» Кожину, как утверждает Москалев, якобы подарили часы, стоимость которых может достигать $400 тысяч.

Владислав Москалев был выведен из проекта в 2012 году. В ноябре того же года московская полиция возбудила уголовное дело о хищении из фонда Винокура 117 млн рублей.

Как пишет 9 февраля The Insider, дело было заведено в отношении неустановленного лица, но по факту следствие шло в отношении Москалева. В 2013 году Россия объявила его в розыск по линии Интерпола по обвинению в «злоупотреблении полномочиями», но Канада его выдавать отказалась.

Фильм «Матильда» выйдет в прокат 25 октября 2017 года. В конце января организация «Христианское государство – Святая Русь» отправила письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката картины: заявив, что показ фильма будет расценен как провокация к «русскому майдану».

В ноябре 2016 года Учитель заявлял, что прокуратура уже проверяла его фильм и никаких нарушений в нем выявлено не было. Однако в конце января депутат Госдумы Наталья Поклонская повторно попросила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств на создание «Матильды», а также заявила, что сценарий фильма должны проверить историки и богословы.

Учитель, в свою очередь, заявил о намерении подать в Генпрокуратуру заявления на Поклонскую и на представителей общественных организаций, которые требуют от кинотеатров отказаться от показа «Матильды».