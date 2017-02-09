«Победа» позволит оплатить свои капризы

Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании.

«На самом деле эту услугу для «Победы» придумали наши клиенты. Большинство тарифов у лоукостера невозвратные, поэтому билет просто «сгорал», если у пассажира менялись планы на перелет. И многие клиенты просили нас разрешить с доплатой изменить дату вылета, а иногда и маршрут», – говорит генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Новая услуга «Изменились планы» теперь доступна для бронирований по всем тарифам авиакомпании, включая минимальный – 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Стоимость нового сервиса составляет 2 000 рублей, без учета доплаты разницы в тарифах.

Единственное ограничение — внести изменения можно не позднее чем за 12 часов до вылета первоначально выбранного рейса. Менять свои планы можно сколько угодно раз. Все дополнительные услуги, оплаченные в первоначальном бронировании, сохраняются в брони пассажира. Воспользоваться новой услугой можно в «Личном кабинете», с помощью оператора колл-центра компании или у аккредитованных агентов ТКП.

Новый сервис пополнит ряды дополнительных услуг лоукостера, которых сегодня у «Победы» насчитывается до 10 видов: «Выбор места», «Несопровождаемый ребенок», «Приоритетная посадка», «Единый билет Fly&Bus» и другие.

Справка

По итогам 2016 года «Победа» перевезла 4,3 млн пассажиров – на 38,7% больше, чем годом ранее. Сейчас в парке авиакомпании 12 современных самолетов Boeing 737-800, средний возраст которых составляет полтора года.

В ноябре 2016 года «Победа» вошла в ТОП-3 лучших авиакомпаний России, заняв третье место в рейтинге одного из самых популярных в мире журналов о туризме National Geographic Traveler.

Ранее «Победа» была отмечена и на международном рынке. Российский низкобюджетный перевозчик занял первое место в мире по темпам роста среди лоукостеров, в рейтинге глобального отраслевого издания Airline Business. Кроме того, российский лоукостер вошел в ТОП-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы в рейтинге Skytrax World Airline Awards.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.