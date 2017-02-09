ФССП: От имени приставов россиянам рассылают вирус

Федеральная служба судебных приставов предупреждает россиян о вирусах, которые приходят под видом рассылки о наличии задолженности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 9 февраля, "письма счастья" могут выглядеть как обычные сообщения от приставов. Федеральная служба судебных приставов РФ якобы сообщает о необходимости срочно погасить долги до определнного числа. «В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика», – пугают граждан отправители.

К письму прилагается ссылка якобы на судебное решение, в котором говорится, какой суд и за что оштрафовал должника. При переходе по ней предлагается загрузить архивный файл, а в нем содержится вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

Приставы просят в случае заражения компьютера обращаться в правоохранительные органы.