Завершено строительство нового музея Октябрьской железной дороги

Строительство комплекса зданий музея Октябрьской железной дороги возле Балтийского вокзала в целом завершилось. А вот открыть его планируют не раньше осени 2017 года.

Прежде Музей железнодорожной техники имени Чубарова располагался на перронах Варшавского вокзала. Его там разместили в 2001 году, сразу после закрытия самой станции для пассажиров. Осенью 2014-го началось возведение комплекса зданий для музея возле Балтийского вокзала. Проектом ООО «Архитектурная мастерская „Студия-44«» предусматривались два строения, в облике которых заметен намек на архитектуру старинных паровозных депо. Также в состав комплекса был включен поворотный круг Варшавского вокзала, демонтированный еще до начала стройки и перенесенный на новое место с сохранением статуса памятника.

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