Петербургский код удачи не по зубам американским копам

Врагом всех казино названа «Петербургская организация хакеров». Это версия журнала Wired. «Фонтанка» знает своих героев. Они вышли из ФСБ и МВД, расшифровали комбинацию удачи и создали глобальную сеть.

Американо-британский журнал Wired, занимающийся влиянием на мир компьютерных технологий опубликовал материал о россиянах, перед которыми бессильна индустрия азартных игр. В казино штата Миссури заметили странную удачливость посетителя. За ним стали наблюдать, и в начале декабря 2014 года в казино Сент-Луиса взяли с поличным четверых россиян. Ребята пошли на сделку. Так полиция США узнала о сообществе из 25 мошенников, обчищающих казино от Калифорнии до Румынии и Макао. За помощь все отделались сроками по два года. Журналисты туманно указывают, что группа «работала от некой фирмы, базирующейся в Петербурге», куда уходило 90 процентов дохода. Судя по всему, поводом их публикации явился выход арестованных на свободу. Для «Фонтанки» повод другой – мы знаем, что это за секретная организация на Лиговке и кто ее возглавляет из бывших сотрудников ФСБ и МВД.

Все началось году так в 2005-ом. Тогда лейтенант милиции Сергей Черкесов уволился из линейного отдела Московского вокзала, где работал в дежурной части. Ведь он уже был знаком с молодым лейтенантом ФСБ Александром Алешиным, работавшим на Литейном,4, инженером-компьютерщиком (заметим, что по одной букве в их фамилиях «Фонтанка» все же изменила). Вскоре уволился и Алешин. Просто они сделали то, что столетиями считалось утопией в мире азартных игр.

В те годы, да и до сих пор в России и Европе практически во всех игровых залах и казино стоят аппараты австрийского концерна Novomatic. Время от времени игровые умы нанимали ученых людей, чтобы те попытались разработать для них алгоритм победы. Но, как «Фонтанке» подсказал знакомый петербургский математик, «если разложить комбинации цифр, то поучится прямая от Москвы до Владивостока, а потом туда и обратно несколько раз». Так что серьезный компьютер мог бы просчитать выигрыш, но на это ушло бы полгода.

Сергей Черкесов мало что понимал в IBM, но мыслил верно. Он предложил собрать один мегакомпьютер. А вот Саша Алешин нашел вариант. Из Петербурга под искусственную фирму они арендовали в США несколько мощных серверов якобы для сложных медицинских исследований. То есть многократно повысили скорость проводимых вычислительных операций за счет использования современных облачных технологий.

Говорят, в те дни Алешин ходил с рюкзачком тинейджера, а Черкесов был незаметен, хотя и сам немного страдал пристрастием к покеру. Но ребята придумали, как сделать то, о чем мечтают все больные на игру. Наконец, технологический цикл был отработан. Главным их инструментом стал мобильный телефон Asus. Это сейчас мы называем устройства гаджетами, а тогда был термин – коммуникатор.

«Фонтанка» представляет фото этого первого телефона, купленного, чтобы обобрать казино.

А чтобы не утомлять читателя, покажем на пальцах, как работает эта гениальная схема. Игрок садится перед автоматом, начинает играть и первые 10-20 выпавших комбинаций на экране незаметно снимает на телефон. Это не привлекает внимание, ведь многие играют с телефоном в руках. Затем полученный результат по интернету передается на базу. Там супермашина обрабатывает данные и минут через двадцать дает сигнал, мол, начинай – не прогадаешь. Теперь нужно только нажать на кнопку, когда в кармане завибрирует тот же телефон. Можно и не попасть в такт, но шансы космически возрастают. Правильный подсчет запрограммирован на время от двух до восьми часов.

С этого момента, как поется в старом анекдоте, им поперло. И незачем было ехать в заморские страны, так как до 2009 года игорка в России процветала. Начали они с когда-то известной в Петербурге игровой сети «Вулкан», потом пошли по казино. Когда набили руку, нагрянули в столицу, где и затеряться легче и ставки кратно побольше. По данным «Фонтанки», например, только из столичного казино «Шангри Ла» они вынесли миллиона три в долларах. И ни разу их не потревожили российские внутренние органы. Герои пересели на Porsche, накупили часов как у Филиппа Киркорова, а их возлюбленные вышли в свет с сумочками по 20 тысяч долларов за штуку.

Но мир игровых – это и место риска. Их кудри примелькались, а службы безопасности игровых корпораций передали их же фото парням из организованной преступности. Так что, порой, привозили Сергея и Сашу в подвалы, где они быстро признавали вину и отдавали ущерб. Еще и с грабительскими процентами.

Наверняка, повисев на дыбе, им пришла в голову мысль минимизировать болевые ощущения. К тому же Дмитрий Медведев прикрыл в стране эту индустрию. И начался у них набор.

Таких называли «индейцами». Скорый тренинг и заброс в Европу. Сначала нырнули в Прибалтику, но там оказалось скудно – на сумму более пяти тысяч евро смотрят настороженно. И зашли они в бывший соцлагерь: Польша, Черногория, Румыния, а потом уже и во Францию, Германию. Работали наемники чёсом за 10-20 процентов плюс туристические издержки. Разумеется, и там не обходилось без казусов. Некоторые попадали в черные списки казино. А оставалась еще и Юго-Восточная Азия. И там иногда случались осечки. Так, в начале июля прошлого года в Сингапуре после задержания очередного жулика с прошитым телефоном в казино, местный прокурор кивал на две семьи из России, которые стоят за этим.

Пока из Петербурга по миру летали «индейцы», Сергею и Александру шли дивиденды. Они перебрались в элитное жилье, купили возле торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте серьезный недвижимый актив и плавно перешли в легальный бизнес. Кстати, там и находится сегодня их офис, интригующе названный американскими журналистами «некой фирмой, базирующейся в Санкт-Петербурге».

Тем временем, число посвященных вокруг них разрасталось. Как в любой большой компании пошли интриги. Так что однажды один из очередных бизнес-партнеров пришел в группу компаний Novomatic и рассекретил тайну удачи. Через какое-то время их чудо компьютер уже не справлялся с аппаратами этой фирмы.

Но ум настоящего игрока не заточен на капитуляцию. В той же статье журнала Wired указано, что в США обчищали уже аппараты австрийской компании Aristocrat Leisure. В общем, производителей много и нет пределов совершенству. Что касается показаний арестованных в 2014 году в США россиян, то, наверняка, они назвали правильно фамилии Черкесов и Алешин.

При всем уважении к их творческому подходу, «Фонтанка» не советует им спокойно разъезжать по миру. А то можно из какого-нибудь Таиланда улететь в федеральную тюрьму США лет на двадцать.

Сегодня Сергею – сорок лет, Саше – тридцать один, и ощущают они себя превосходно. А активы их принадлежат оффшору с говорящим именем Victory LTD.

И это несмотря на то, что всю эту занимательную кучу интересного про них мы узнали от той же корпорации Novomatic и не без помощи продвинутых силовиков Петербурга.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»