КС отклонил жалобу лишённого полномочий депутата Шлосберга

Конституционный суд России отклонил жалобу экс-депутата Льва Шлосберга, лишённого мандата в Псковском областном собрании после заявлений о гибели российских десантников на Украине. Ситуация «не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя», считает КС.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда 9 февраля.

Шлосберг, напомним, лишился мандата в 2015 году. Формальным поводом стало то, что он представлял в суде интересы учреждённой им организации «Центр социального проектирования «Возрожение»». По закону «О статусе депутата Псковского областного собрания», такая деятельность несовместима с работой парламентария на постоянной основе. Этот закон оспорил в КС Шлосберг, считая, что документ нарушает 13 статей Конституции. В частности, умаляет право на участие в делах государства и на равенство перед законом и судом.

Доводы Шлосберга не удовлетворили КС. Служители Фемиды сослались на Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». В документе установлено, что региональных депутатов можно лишать полномочий, но не перечислен конкретный список проступков, за которыми может последовать такое взыскание.

«Соответственно, субъекты Российской Федерации вправе, руководствуясь Конституцией, самостоятельно определить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий», – заявил КС.

Служители Фемиды также отказались анализировать доводы Шлосберга, что дисциплинарное взыскание было чрезмерно высоким. КС счёл, что для этого ему придётся вторгаться в конкретные обстоятельства дела, на что суд не уполномочен.

Жалобу Шлосберга отклонили, а закон «О статусе депутата Псковского областного собрания» остался в силе.

В августе 2014 года газета «Псковская губерния», директором которой являлся Лев Шлосберг, опубликовала расследование о закрытых похоронах двух псковских десантников, погибших при «невыясненных обстоятельствах». Высказывалась версия, что военнослужащие могли погибнуть во время военных действий на востоке Украины. Шлосберга лишили полномочий в сентябре 2015 года. Политик сразу же заявил о политической подоплёке этого события и обещал оспорить его в суде. В псковском парламенте Шлосберг представлял партию «Яблоко».