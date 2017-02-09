Россия посчитала вбросом доклад о массовых казнях в сирийской тюрьме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 февраля заявила, что Россия считает провокацией и вбросом доклад Amnesty International о массовых казнях в сирийской тюрьме Сейдная под Дамаском, передает ТАСС.

«Видели этот доклад. По существу, мы сталкиваемся с еще одной целенаправленной провокацией, цель которой — подлить масла в огонь затухающего внутрисирийского конфликта и начать нагнетать чуть утихшие страсти», — сказала она.

Организация Amnesty International опубликовала доклад, где рассказала о массовых казнях в тюрьме Сейдная, которая находится недалеко от столицы Сирии. Документ доступен на их сайте.

По данным доклада, около 13 тыс. человек были повешены в этой тюрьме с 2011 года. Также огромное число людей погибли в результате систематических пыток или из-за отсутствия еды, воды, лекарств и медицинской помощи.

В докладе говорится, что тела убитых вывозили с территории тюрьмы и хоронили в братских могилах. Amnesty International считает, что подобные действия не могли проводиться на таком уровне без разрешения правительства Сирии.