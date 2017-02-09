КС огласит решение по делу Дадина 10 февраля

Конституционный суд России огласит решение по делу заключенного активиста Ильдара Дадина 10 февраля 2017 года. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 февраля из сообщения пресс-службы КС.

Заседание начнётся в 10.00. На нём станет известно, будет ли отменена статья 212.1 Уголовного кодекса РФ, по которой осудили Дадина. Спорная норма предполагает, что российские оппозиционеры, допустившие многократные нарушения на митингах, могут получать реальные тюремные сроки.

Справка:

Ильдара Дадина в 2014 году четырежды задержали на несанкционированных пикетах и митингах в Москве. Это были выступления в защиту фигурантов «болотного дела», собрания с антиправительственными лозунгами, кроме того, Дадин с семью сторонниками перекрыл Мясницкую улицу с плакатом «Вчера – Киев, завтра – Москва».

В декабре 2015 года Басманный районный суд признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Активиста приговорили к трём годам в колонии общего режима, но затем срок снизили до 2,5 года.

В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеж. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.

В 2016 году Дадин подал в Конституционный суд жалобу на статью 212.1 УК. Пока он единственный россиянин, осуждённый по этой норме.