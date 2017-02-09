Контракт ЗакСа на перевозку депутатов за 439 млн проверит УФАС

Антимонопольщики заинтересовались решением Законодательного собрания Петербурга потратить на машины с водителями для депутатов почти полмиллиарда рублей. Управление Федеральной антимонопольной службы назначило дату проверки контракта.

Как сообщили 9 февраля в пресс-службе УФАС, в правомерности действий Законодательного собрания Петербурга засомневался мужчина, который и отправил соответствующее заявление в контролирующий орган. Договор с автотранспортным учреждением «Смольнинское» Мариинский дворец заключил 29 декабря прошлого года. Согласно контракту возить депутатов будут три года за 439 миллионов рублей.

По мнению написавшего заявление гражданина, контракт заключен с единственным поставщиком без проведения торгов. Причины, которые помешали ЗакСу провести конкурс, инспекция УФАС выяснит на открытом заседании во вторник, 14 февраля.