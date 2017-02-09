Россия опровергла данные о нанесении в Сирии ударов комплексами «Точка-У»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг информацию Fox News о том, что Россия нанесла в Сирии удары комплексами «Точка-У», передает РИА «Новости».

«Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами «Точка-У» по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось», — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что Россия и Турция совместно осуществляют круглосуточный мониторинг нарушений перемирия, и какие-либо зафиксированные нарушения вносятся и публикуются на сайте российского военного ведомства.

Представитель Минобороны добавил, что Россия полностью выполняет условия перемирия, принятые в конце декабря 2016 года.

По данным телеканала Fox News, российские военные передали Сирии 50 баллистических ракет «Точка-У». Также телеканал утверждал, что Россия нанесла удары, используя две ракеты SS-21 и четыре SS-26, в провинции Идлиб по сирийской оппозиции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о подобных поставках.