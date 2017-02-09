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09.02.2017 16:08

Россия отменила инспекцию белорусских предприятий из-за опасений провокаций

Россельхознадзор отменил инспекцию предприятий в Белоруссии из-за опасений провокаций. Об этом сообщается на сайте службы.

«Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять, в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны», – говорится в сообщении.

Визит инспекторов, который был запланирован на февраль, отложен на неопределенное время до стабилизации ситуации, пояснили в Россельхознадзоре.

В ходе инспекции специалисты Россельхознадзора планировали выяснить, с чем связано резкое по сравнению с 2015 годом увеличение объемов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии, в частности, моркови, яблок, пекинской капусты, грибов, рука и картофеля.

Ранее, 7 февраля, МВД Белоруссии начало доследственную проверку действий Россельхознадзора, чиновники которого, по версии белорусского ведомства, «распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».

В белорусской полиции также полагают, что Россельхознадзор, ограничив продажу белорусской продукции в России, нарушил нормы международного права.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело «за нанесение ущерба государству».

Источник: Republic


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