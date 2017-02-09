Как выбрать офис, идеально подходящий для вашего бизнеса: пять правил

Такой вопрос стоит перед многими начинающими предпринимателями, особенно если речь идет о сфере услуг. Зал для фитнеса, салон красоты, пункт выдачи интернет-заказов или курсы английского для детей – все это хороший выбор для бизнеса, но только если место подобрано грамотно*

Эксперты советуют обратить внимание на коммерческие помещения в жилых новостройках.

Новым жилым комплексам часто не хватает существующей инфраструктуры. Кафе, прачечная или ателье по ремонту одежды будут особенно востребованы именно в новых жилых кварталах. Поэтому дать старт бизнесу в коммерческом помещении на первом этаже жилого дома – означает занять пустую, но востребованную нишу, что само по себе уже наполовину рецепт успеха. Вот некоторые критерии, которыми полезно руководствоваться при выборе:

1. Пешеходная проходимость. В идеале новостройка должна быть расположена в густонаселенном районе с хорошей проходимостью, чтобы обеспечить поток покупателей. «Красная линия» улицы предпочтительнее, чем дом в глубине квартала. Таков, например, ArtStudio, проект Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Этот дом строится на 2-й Советской, в двух шагах от Невского проспекта. Поток людей в таком месте обеспечен чуть ли не круглые сутки. В этой же локации находится и «Дом у Невского» (Полтавская ул., 7).

2. Транспортная доступность. Несомненным плюсом для коммерческого помещения будет хорошее транспортное сообщение локации с остальными районами Петербурга, близость крупных магистралей и станций метро. Этим критериям соответствует, например, ЖК TIME на Заозерной улице. В пользу этого дома говорят его близость к метро (ст. «Фрунзенская») и Московскому проспекту. От Невского досюда 10 минут на автомобиле, от Московского вокзала – 12 минут, от аэропорта «Пулково» – 15 минут.

3. Окружающая инфраструктура. Потенциальным клиентам нужны удобные подъезды для автомобилей, достаточно места для парковки, пешеходные дорожки. С этой точки зрения идеален деловой центр «Базель» (Новгородская ул., 23).

4. Коммерческая недвижимость отделена от жилой. Непересекающиеся потоки жильцов, с одной стороны, и покупателей и владельцев/арендаторов коммерческих помещений, с другой, обеспечат и комфортные условия проживающим, и возможность нормально организовать бизнес. Таким образом размещены коммерческие помещения, например, в ЖК «Дом на излучине Невы» / «Четыре горизонта» на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта. Вход в большинство из них расположен с улицы, т.е. покупателям нет необходимости заходить на закрытую территорию ЖК.

5. Площадь помещения. Для малого бизнеса оптимальны небольшие помещения – 45 до 85 кв. м. Помещения большего метража предназначены скорее для крупных ритейлеров. Хороший выбор офисных помещений площадью от 43 кв. м. есть в ЖК Green City (просп. Александровской фермы, 8). В ЖК «Дом на набережной», который строится возле проспекта Обуховской обороны, доступны помещения от 56 кв. м. Плюсом этих домов является и отличная транспортная доступность (близость станций метро и крупных магистралей).

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