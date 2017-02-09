Комитет Госдумы поддержал запрет на порошкообразный алкоголь

Комитет по экономической политике Госдумы выступил за законопроект Московской областной думы, запрещающий производство и оборот порошкообразного алкоголя. Об этом сообщает RNS.

Как сообщили авторы законопроекта, для человека смертельно опасным является употребление напитка на основе «сухого алкоголя» в случае существенного превышения дозы.

Также стало известно, что документ предполагается доработать с целью уточнения понятия «порошкообразный алкоголь» и мер по противодействию его обороту.

Отмечается, что правительство уже поддержало данный законопроект.