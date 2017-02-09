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09.02.2017 15:04

Служба безопасности «Роснефти» совместно с ФСБ и МВД помешала активистам разбросать листовки про зарплату Сечина

«Роснефть» заявила, что благодаря совместным действиям ее службы безопасности, ФСБ и МВД была пресечена попытка сторонников «Другой России» провести акцию у центрального офиса компании в Москве.

Один из основателей «Другой России» Александр Аверин сообщил, что активисты собирались вывесить транспарант «Капитализм — дерьмо!» и разбросать листовки.

В листовках говорилось, что зарплаты главы «Роснефти» Игоря Сечина и других топ-менеджеров компании растут, тогда как население России беднеет. Кроме того, пакет акций «Роснефти» был продан фонду из Катара — активисты назвали его недружественным России государством, которое обвиняют в поддержке террористических организаций.

Участники акции потребовали национализировать компании сырьевой отрасли и стратегические промышленные предприятия.

«Роснефть» заявила, что «эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского».

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что к началу акции ее участников «уже ждали» около офиса компании.

12 активистов были задержаны. На них составили протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митингов. Затем задержанных освободили.

21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Тогда им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции.

В ноябре 2016 года служба безопасности «Роснефти», по данным журналистов, участвовала в операции по задержанию министра экономического развития Алексея Улюкаева. «Новая газета» выяснила, что расследование против министра инициировал начальник службы безопасности, бывший сотрудник ФСБ Олег Феоктистов.

Источник: Медуза


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