Мертвого мужчину нашли после пожара на Малой Охте

В выгоревшей квартире в Красногвардейском районе обнаружили тело мужчины. Причины его смерти заинтересовали Следственный комитет Петербурга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», утром 9 февраля горела одна из квартир дома №62 на Гранитной улице. По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по городу, после того, как огонь потушили, на месте происшествия нашли останки человека, личность которого пока не установлена. Проводится доследственная проверка.

Напомним, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сведения о пожаре поступили в 03:52. В двухкомнатной квартире выгорели комната и коридор на общей площади 40 квадратных метров. С огнем справились в 05:35. Сведения о пострадавших спасатели не уточнили.