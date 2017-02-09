Минюст предложил ограничить срок поиска неплательщиков алиментов

Министерство юстиции России предложило прекращать поиски должников-алиментщиков, если их не удалось найти спустя год после начала розыска. Соответствующий законопроект разработан и вынесен на общественное обсуждение, сообщается на сайте министерства.

Законопроектом «предусматривается возможность окончания исполнительного производства с требованиями об уплате алиментов», если в течение года должника не нашли, а все возможности для его обнаружения исчерпаны, говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, только за последние четыре года число разыскиваемых должников достигло 50 тыс. человек.

«Реализация законопроекта позволит обеспечить своевременную защиту прав детей на получение пенсии по случаю потери кормильца в тех случаях, когда должник по алиментным обязательствам безвестно отсутствует», — считают в Минюсте.

Как отмечают в министерстве, действующим законодательством не учитывается, что с начала 2012 года розыск должников осуществляет Федеральная служба судебных приставов (ФССП), а не органы внутренних дел. Тем не менее суд из-за пробела в законодательстве по-прежнему ждет заключения органов внутренних дел. Получив ответ на запрос, в котором говорится, что заявитель «в органы внутренних дел с заявлением о розыске не обращался», суд отказывается признать должника безвестно отсутствующим (является условием для получения государственной пенсии).