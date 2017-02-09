Суд не нашел ущерба «Стройтресту» в выступлении экс-депутата Захаренковой

Иск о защите деловой репутации АО «Строительный трест» отклонил арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Компания требовала опровержения слов экс-депутата ЗакСа Татьяны Захаренковой о том, что фирма незаконно расселяла дома на проспекте Тореза.

Решение опубликовано на сайте арбитража 8 февраля. Суд полностью отказал в иске «Строительному тресту». Компания требовала опровергнуть высказывание, что она якобы незаконно расселила восемь домов на проспекте Тореза, 71-79, рядом с парком Сосновка. Об этом Татьяна Захаренкова заявила на народном сходе в феврале 2016 года.

По мысли строителей, экс-депутат должна была опровергнуть свои слова, разместив информацию на сайте ЗакСа и публично выступив перед жителями квартала и чиновниками Смольного.

Частные инвесторы, связанные с компанией «Строительный трест», в 2012-2015 годах расселили 8 послевоенных «немецких коттеджей» на проспекте Тореза. На их месте застройщик намеревался возвести жилой комплекс высотой до 80 метров. Против выступили местные жители. Из-за протестов Смольный снизил максимальную высоту застройки в квартале до 16 метров.