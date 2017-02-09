Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался от американского гражданства, сообщает The Guardian.

По данным издания, опубликованный минфином США, глава британского МИДа числится в числе тех 5,5 тыс. человек, который отказались от американского гражданства в 2016 году.

Джонсон родился в Нью-Йорке, так как тогда его родители работали именно в этом городе. Тем не менее уже в возрасте пяти лет он уехал из США и больше там не жил.

Guardian считает, что это решение не является попыткой Джонсона дистанцироваться от политики президента США Дональда Трампа, но скорее уйти от внимания налоговой службы США. Еще в 2014 году появилась информация о том, что Джонсон вероятно должен оплатить $50 тыс. налогов за доход от продажи своего дома.

Издание отмечает, что в 2016 году рекордное число граждан с двойным гражданством отказались от американского гражданства — на 26% больше, чем в 1990-х, когда это число было на пике.

О своем решении отказаться от американского гражданства Джонсон заявлял еще в 2015 году, будучи мэром Лондона.