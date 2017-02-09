Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой

Петербургские учёные пикетируют Российскую национальную библиотеку в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой, а также против увольнения библиографа Татьяны Шумиловой. Пикет начался 9 февраля в 14.30 у главного здания РНБ на площади Островского, передаёт с места событий журналист "Фонтанки".

Сейчас около входа в книгохранилище стоит историк и публицист Даниил Коцюбинский с плакатом "Шумилову – Публичке! Публичку – Петербургу!" Позже учёного готовятся сменить директор директор Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий, старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге Дмитрий Калугин. Они также присутствуют на площади.