Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой
Петербургские учёные пикетируют Российскую национальную библиотеку в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой, а также против увольнения библиографа Татьяны Шумиловой. Пикет начался 9 февраля в 14.30 у главного здания РНБ на площади Островского, передаёт с места событий журналист "Фонтанки".
Сейчас около входа в книгохранилище стоит историк и публицист Даниил Коцюбинский с плакатом "Шумилову – Публичке! Публичку – Петербургу!" Позже учёного готовятся сменить директор директор Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий, старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге Дмитрий Калугин. Они также присутствуют на площади.
Справка:
В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.
В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям "Фонтанки", приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского. Шумилова обещает оспорить ситуацию в суде.