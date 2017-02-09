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09.02.2017 14:45
2 Комментариев

Учёные вышли на пикет против объединения РНБ с Ленинкой

Петербургские учёные пикетируют Российскую национальную библиотеку в знак протеста против объединения с московской Российской государственной библиотекой, а также против увольнения библиографа Татьяны Шумиловой. Пикет начался 9 февраля в 14.30 у главного здания РНБ на площади Островского, передаёт с места событий журналист "Фонтанки".

Сейчас около входа в книгохранилище стоит историк и публицист Даниил Коцюбинский с плакатом "Шумилову – Публичке! Публичку – Петербургу!" Позже учёного готовятся сменить директор директор Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий, старший научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге Дмитрий Калугин. Они также присутствуют на площади.

Справка:

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинал письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о кризисе в двух библиотеках, который может возникнуть в связи с неосторожным решением.

В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям "Фонтанки", приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за недовольства министра культуры Владимира Мединского. Шумилова обещает оспорить ситуацию в суде.


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комментарии пользователей (2)
DoctorDobro
9 февраля 2017 г. 15:05
По двушечке каждому.
vederman
9 февраля 2017 г. 14:57
Этот Мединский уже хапнул Цирк на Фонтанке путем слияния с Росгосцирком, Исаакий же наоборот попам отдает, а теперь на РНБ замахнулся!
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