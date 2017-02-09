В Кремле призвали проверить достоверность информации об идее учредить День патриотизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность информации о предложении учредить в России День патриотизма, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минкультуры сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа — в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Таким образом первый замминистра культуры Владимир Аристархов ответил на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к этой идее, Песков отметил, что в Кремле «нет никакого к этому отношения».

«Там вся история не совсем понятная. Я бы рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел в виду, и у Минкультуры, что же они на это ответили. Потому что достаточно противоречивые сообщения», — сказал он.