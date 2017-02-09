Набиуллина: Экономика России выйдет в зону роста в 2017 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны выйдет в зону роста в 2017 году даже при цене нефти около $40 за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

«Доля растущих секторов пока не самая большая, но мы ожидаем, что все это позволит выйти в этом году на темпы экономического роста. Конечно, они еще будут продолжать зависеть от цены на нефть. При любом сценарии, даже с $40 за баррель, мы уже выйдем в положительную зону», — сказала Набиуллина.

Она также подчеркнула, что в этом году ВВП России покажет рост, а дальнейшие его темпы будут зависеть от скорости структурных реформ.

Ранее эксперты сообщили, что к 2050 году Россия станет первой экономикой Европы.