Дом №15 ЖК «Солнечный» введен в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №15 в квартале «Солнечный» в Мурино. Дом рассчитан на 556 квартир, общей площадью около 25 000 кв. метров.

Заселение начнется уже с 15 февраля, все квартиры будут передаваться жильцам с полной чистовой отделкой. В холлах представлена декоративная отделка керамогранитом, установлены современные бесшумные лифты.

Помимо жилья, в составе корпуса №15 был построен детский сад. Дошкольное учреждение расположено на первых двух этажах дома, всего садик смогут посещать 100 малышей. Также на придомовой территории благоустроено огороженное и закрытое от въезда автомобилей игровое пространство для детей, построена спортивная площадка, установлены камеры видеонаблюдения. Также в доме имеется подземный паркинг на 190 машиномест.

Напомним, в квартале «Солнечный», помимо корпуса №15, введены в эксплуатацию семь домов. Также работает школа, построенная силами ГК «Арсенал-Недвижимость», которая открылась в сентябре, функционирует детский сад. Еще два садика находятся в составе строящихся корпусов.

Справка о ГК «Арсенал-Недвижимость»

