Поднять легкую промышленность в Петербурге помогут заключенные, военные заводы и турки

Смольный сохраняет "амбициозную цель сделать Петербург центром легкой промышленности", заявил вице-губернатор города Сергей Мовчан в ходе открытия "Недели легкой промышленности" в Центре импортозамещения 9 февраля.

По словам чиновника, поскольку ткани в Северной столице производить нереально, нужно развивать производство фурнитуры, чтобы удешевить стоимость конечного продукта.

"Необходимо приглашать турецких инвесторов, чтобы локализовать производство фурнитуры здесь", – отметил Мовчан.

По словам вице-губернатора, в городе уже существует "достаточная среда", чтобы иностранный бизнес хотел запускать здесь заводы, дополнительным стимулом станет запуск механизма специальных инвестиционных контрактов.

Кроме них, обеспечить город фурнитурой помогут заводы, работающие с гособоронзаказом и ФСИН.

"Мы прорабатываем, как организовать конверсию на оборонных предприятиях", – отметил Сергей Мовчан.

Для ФСИН, по его словам, целесообразно организовать систему лизинга оборудования, на котором будет организован выпуск фурнитуры.