Петербурженка расплатилась с многочисленными долгами ради любимой машины
Угроза расстаться с любимой машиной побудила жительницу Петербурга расплатиться с многочисленными долгами.
Как сообщили 9 февраля в УФССП по Петербургу, женщина накопила долгов на сумму 145 тысяч рублей по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД, налогам и пенсионным недоимкам. Злостная неплательщица попалась приставам мобильной группы «Поток» в Кронштадте. Гражданке пришлось выбирать: расплатиться с долгами или лишиться машины.
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