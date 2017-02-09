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09.02.2017 13:37

Петербурженка расплатилась с многочисленными долгами ради любимой машины

Угроза расстаться с любимой машиной побудила жительницу Петербурга расплатиться с многочисленными долгами.

Как сообщили 9 февраля в УФССП по Петербургу, женщина накопила долгов на сумму 145 тысяч рублей по коммунальным услугам, штрафам ГИБДД, налогам и пенсионным недоимкам. Злостная неплательщица попалась приставам мобильной группы «Поток» в Кронштадте. Гражданке пришлось выбирать: расплатиться с долгами или лишиться машины.

Подробнее читайте на «Водителе Петербурга».


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Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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