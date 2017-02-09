Петербуржец получил 14 лет за изнасилование 13-летней дочери

Суд признал петербуржца виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Жертвой мужчины стала его собственная дочь.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, 47-летний мужчина неоднократно совращал свою дочь в период времени с марта по апрель 2015 года. Преступления совершались в их квартире в Приморском районе. Девочке на тот момент было 13 лет.

По приговору суда следующие 14 лет педофил проведет в исправительной колонии строгого режима.