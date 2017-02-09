Во Франции произошел взрыв на АЭС
На атомной электростанции Фламанвиль на северо-западе Франции произошел взрыв. Об этом сообщает 9 февраля газета Ouest France со ссылкой на местную префектуру.
По информации издания, взрыв прогремел около 10:00 по местному времени. В результате происшествия могут быть пострадавшие, отмечает газета.
По данным префектуры, угрозы выброса радиоактивных веществ нет.
АЭС находится на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.
Источник: РБК