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09.02.2017 13:17

В ЦБ задумались о выдаче банковской тайны правоохранительным органам

Банк России прорабатывает возможность предоставлять правоохранительным органам информацию, составляющую банковскую тайну. Об этом в интервью ТАСС рассказала 9 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она пояснила, что такой шаг поможет расследовать дела о мошенничестве и выводе активов из банков РФ, а также «сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных было реально неотвратимым». Набиуллина напомнила, что сейчас ЦБ не имеет права делиться банковской тайной с правоохранительными органами, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний.

«Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, где их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться», – подчеркнула она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, в ЦБ обсуждают изменения в законодательстве, которые позволят регулятору привлекать руководителей банков к ответственности за фальсификацию отчетности вне зависимости от того, была ли она впоследствии скорректирована. Руководитель регулятора отметила, что «фальсифицированная отчетность – это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы».

Также в ЦБ призывают ввести «право на профессиональное суждение», которое позволит регулятору «принимать действенные меры к банку независимо от того, есть ли весь набор формальных доказательств». Как объяснила Набиуллина, суждение «позволит на более ранних стадиях предъявлять банку соответствующие требования и предписания и не доводить до того, что, пока мы не имеем формальных оснований вмешаться, “дыра” у банка разрастается и его уже невозможно спасти».

Источник: Republic


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