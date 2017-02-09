Кремль отверг возможность сделки с Вашингтоном по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет совершать сделок с США по поводу украинского конфликта, передает 9 февраля «Интерфакс».

«Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности», – сказал Песков.

Сделка не может заключаться по поводу «судьбы людей, которые живут в Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», подчеркнул Песков. Кремль также надеется, что Вашингтон окажет влияние на украинских властей и убедит их выполнять минские договоренности.

Ранее газета The Washington Post писала, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в ходе которой Вашингтон может признать присоединение Крыма к России в обмен на совместную борьбу с «Исламским государством» (запрещено в РФ. – Прим. ред.).

В январе помощница Трампа заявила, что в Белом доме обсуждают возможную отмену некоторых санкций против России. Президент США говорил, что готов пойти на отмену санкций в случае заключения сделки по ядерному разоружению и помощи России в борьбе с террористами.