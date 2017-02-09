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09.02.2017 13:07

Setl Group вновь в тройке крупнейших застройщиков России

Setl Group вновь в тройке крупнейших застройщиков России
Setl City

Согласно рейтингу, составленному Национальному объединению застройщиков жилья (НОЗА), холдинг Setl Group занял второе место в России по объёму строящегося жилья с показателем почти 1,6 млн. кв. м.

Сейчас в стадии строительства у Setl Group находится 21 проект в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Светлогорске Калининградской области. Крупнейшие – «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга, «Солнечный город» – в Красносельском районе Северной столицы, а также GreenЛандия у станции метро «Девяткино»ю

Более того, Setl City активно занимается возведением социальной инфраструктуры: в данный момент строятся 4 школы и 11 детских садов.

Помимо этого, в стадии подготовки и проектирования у Setl Group находится более 4,2 млн. кв. м. будущей недвижимости. Таким образом, суммарный портфель проектов холдинга составляет порядка 6 млн.кв.м., а земельный банк – более 640 гектаров.

Справка о компании Setl City
 
 


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Setl Group вновь в тройке крупнейших застройщиков России

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